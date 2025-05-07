Google розширює курс "ШІ для продуктивності" новими інструментами та воркшопами

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Google розширює безкоштовний освітній курс " ШІ для продуктивності " новими практичними інструментами та воркшопами. Ця ініціатива допоможе українцям поглибити свої знання про штучний інтелект (ШІ), аби ефективніше використовувати його можливості у професійній діяльності та повсякденному житті.

Сьогодні штучний інтелект трансформує способи ведення бізнесу, допомагаючи компаніям автоматизувати процеси, покращувати обслуговування клієнтів та приймати більш обґрунтовані рішення. Щоб допомогти українським фахівцям та підприємцям освоїти ці можливості, оновлений курс пропонує практичні інструменти та поради, які допоможуть автоматизувати рутинні завдання та звільнити час для стратегічних ініціатив.

Що нового в курсі?

Відео-практикум про створення зображень за допомогою ШІ : Учасники навчаться генерувати зображення для сайтів та соцмереж, дізнаються про приклади використання ШІ українськими бізнесами.

Воркшоп по створенню свого персонального помічника Gems у Gemini : учасники дізнаються, як налаштувати ШІ-помічника для автоматизації рутинних завдань, таких як створення меню на тиждень чи підготовка електронних листів, щоб вивільнити час для більш важливих справ.

Воркшоп зі створення розумного пошукового застосунку: учасники дізняються, як використовувати ШІ для бізнес-задач та отримають інструкцію розумного пошуку інформації в файлах за допомогою Vertex AI.

14 травня відбудеться практичний вебінар "Як створити розумного чат-бота для свого бізнесу самостійно" від ШІ-експертки з Beetroot Academy Вікторії Дворник. Під час вебінару учасники пройдуть покрокове створення чат-бота та дізнаються про можливості Dialogflow для автоматизації спілкування з клієнтами, покращення сервісу та ефективного збору даних. Учасники зможуть поставити свої запитання спікерці та отримати практичні поради з впровадження чат-бота у бізнес.

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Усі учасники курсу отримають доступ до до корисного інструменту "Конструктор запитів (промптів) до штучного інтелекту". Цей інструмент допоможе навчитися правильно формулювати завдання для ШІ та отримувати точні й корисні відповіді від чат-ботів.

Що ще є в курсі “ШІ для продуктивності”?

Наразі учасники курсу мають можливість:

Навчитися будувати ефективні запити для взаємодії з генеративним ШІ.

Ознайомитися з інструментами на основі ШІ для підвищення особистої продуктивності, ефективності команди, бізнесу, кібербезпеки, роботи та навчання.

Отримати практичні знання, як щоденно економити свій час із ШІ – від розшифровування нотаток зустрічей до створення ідеї свого бізнесу.

Курс складається зі вступного вебінару та серії коротких відеоуроків українською мовою, які можна опрацьовувати у зручний час. Додатково учасники отримують доступ до робочих зошитів із добіркою корисних інструментів та готових рішень для ефективного використання ШІ у щоденній роботі.

Більше курсів і матеріалів щодо використання штучного інтелекту для роботи і навчання можна знайти на платформі за посиланням .