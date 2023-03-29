"Наші сльози впадуть вам на голову": митрополит Павло проклинав президента Зеленського та його родину (відео)

Також Павло заявив, що залишиться в Лаврі до закінчення судового розгляду.

Скандальний митрополит УПЦ МП Павло звернувся до президента Володимира Зеленського і заявив, що "Бог не простить" главі держави виселення Московського патріархату з Києво-Печерської лаври.

Про це митрополит Павло сказав у відеозверненні.

"Кажу вам, пане президенте, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову! Сьогодні ви думаєте, що увійшовши до влади на наших спинах, ви можете так з нами поступати? Господь не простить ні вам, ні вашій родині. Тому що 220 чоловік братії викинуті вами на вулицю", – сказав митрополит, якого в Мережі жартома називають "Паша-Мерседес" через нібито його улюблену марку елітних авто.

Також він дорікнув Зеленському, що той нібито мав прийняти митрополита Онуфрія і членів синоду, коли вони без попередження прийшли під Офіс президента.

Не оминув Павло і міністра культури Олександра Ткаченка. На думку скандального ієрарха, Ткаченко "одержимий буйством, злобою, ненавистю і диявольським збішенням".

"Горе вам. Бійтеся", – завершив звернення до президента митрополит Павло.

Також він попередив Мінкульт, що монахи Києво-Печерської лаври "не мають намір залишати монастир без відповідного рішення суду і надання затвердженого складу комісії з питань приймання-передавання майна державній установі".

"Нам запропонували "компроміс": виїжджають з Лаври блаженніший Онуфрій, семінарія, і я. Я сказав, що з хреста не сходять, з хреста знімають. Ми не потребуємо таких "компромісів". Вони хочуть забрати нашу Лавру, Почаївську, і перейти" до жіночих монастирів", – сказав Павло.

На завершення дісталося від ієрарха і журналістам.

"Вони скрізь розповідають, що я поїду. Ні! Я не поїду до останнього із вас, поки не похороню вас всіх", – підсумував митрополит.

Нагадаємо, що до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити всі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі. Проте сьогодні віряни УПЦ МП знову зібралися у Лаврі. Група прихильників Московського патріархату навіть влаштувала гучну суперечку (відео).

Один із монахів УПЦ МП заявив журналістам, що "виїжджати не буде, бо прийшов сюди вмерти". Інший, коментуючи події 2014 року, заявив, що "Донбас повстав", а "першими стріляли українці".

Тим часом, перший з монахів УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі, архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ. У соцмережах писали, що близько 80 монахів хочуть наслідувати його прикладу, але Павло зі своїми прихильниками залякує та чинить на них тиск.

Митрополит Епіфаній доручив архімандриту Авраамію виконувати обов’язки намісника Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. У відповідь Онуфрій розлютився на Авраамія і звинуватив його в "ухиленні в розкол".