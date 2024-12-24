Горіла живцем: на Харківщині чоловік облив жінку бензином та підпалив

Подія сталася вранці 23 грудня, на Харківщині, в селі Башилівка Лозівського району.

Про це повідомила пресслужба поліції.

За даними правоохоронців, Встановлено, що 52-річний чоловік разом зі своєю 46-річною співмешканкою вживали алкоголь. Між ними виникла сварка на побутовому ґрунті. Чоловік схопив пляшку з бензином, що стояла на підлозі, та вилив на жінку.

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"Потерпілу госпіталізували до лікувального закладу у тяжкому стані", – йдейся в повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині загинули троє малолітніх дітей, які, ймовірно, отруїлися невідомою речовиною.

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