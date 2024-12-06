Горіли автівки з людьми: в Запорожжі зросла кількість жертв російського удару (фото)

Очевидець розповів, що бачив у перші хвилини після атаки.

У п'ятницю, 6 грудня, внаслідок російського авіаобстрілу одного з районів Запоріжжя загинули дев'ятеро людей, а кількість поранених сягнула 19 осіб.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“Російським ударом вщент зруйновано авторемонтний комплекс, пошкоджено магазини, багатоповерхівки та іншу інфраструктуру”, – йдеться у повідомленні.

Кількість поранених постійно зростає. Станом на 20:00 було відомо про 19 осіб, які потребували медичної допомоги, серед них двоє дітей віком 4 та 11 років. Хлопець віком 23 років – у дуже тяжкому стані.

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В Telegram-каналі Запорізької міської ради опублікували свідчення очевидця перших хвилин після атаки.

Він розповів, що побачив, як горять автівки з людьми, а двоє чоловіків лежать на узбіччі.

“Допоміг накласти турнікет чоловікові одному, нога була перебита. У іншого – відірвані ступні. Приїхали медики дуже швидко, оперативно. Але “швидких” не вистачало. Жінка підбігла і казала, що діти всі в крові, казала, не знає, що робити”, – пригадував він.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, цього ж дня російська терористична армія завдала повітряного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області.

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