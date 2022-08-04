"Горіли і вибухали "ковдри з подушками": ЗСУ вдарили по Антонівському залізничному мосту у Херсоні (відео)

У Херсоні знову лунали вибухи.
У ніч проти 4 серпня, в районі Антонівського залізничного мосту ЗСУ завдали потужного удару.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram, опублікувавши відео.
"Попадання, схоже, були не тільки по самому мосту, а і по "гуманітарці і міндобривам", які розумово відсталі притягли для переправи через річку. Горіли і вибухали "ковдри з подушками" довго", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти намагалися штурмувати на кількох напрямках на Донеччині. ЗСУ успішно відбили ворожі штурми.
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