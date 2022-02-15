Горіли стіна та ліжко: в Івано-Франківській області в пожежі у власній квартирі загинув чоловік

Загиблому - 60 років.
У понеділок, 14 лютого, в селі Товмачик Коломийського району Івано-Франківської області в результаті пожежі загинув чоловік. Повідомлення про займання вогнеборці отримали о 21:55.
Про це поінформувала пресслужба ДСНС області.
"Прибувши на місце, було встановлено, що виникла пожежа стіни та ліжка в квартирі на другому поверсі двоповерхової будівлі, на площі 3 кв. м. Пожежа самоліквідувалась ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу", - повідомляють вогнеборці.
На місці пожежі рятувальники виявили тіло власника квартири, 1962 року народження, без ознак життя.
Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.
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