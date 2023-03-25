Гороскоп на 25 березня 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 березня 2023 року розповідає, що Ракам варто продемонструвати силу, а перед Терезами відкривається цілий світ.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 березня 2023 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Спробуйте розпочати щось нове. Перегляньте фінансові плани з другою половинкою. Розпочніть новий проєкт на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев’ятка кубків"

Ви успішно розвиваєтеся. Час відпочити з коханим або коханою. А на роботі візьміть відгул.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Колісниця"

Все змінюється. У стосунках не виключені зміни. Оберіть новий шлях у робочих питаннях.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сила"

Продемонструйте силу. У коханні покажіть характер. А у розв’язанні робочих питань покажіть свою вправність.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Зміни - тільки на краще. У стосунках використайте зміни, щоб поліпшити стосунки. У роботі не опирайтеся змінам.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева жезлів"

Продемонструйте азарт. У кохання варто додати пристрасті. Дійте активніше на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Цілий світ відкривається перед вами. Сміливо дійте у стосунках. Додайте нової іскри у робочі моменти.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не варто думати, що проблеми є лише у вас. У стосунках знайдіть причину ваших проблем. Додайте жару у русі кар’єрними сходами.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П’ятірка кубків"

Обирайте один варіант. У стосунках не женіться за всім і одразу. А на роботі потрібно щось змінювати, бо вас не дооцінюють.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що потрібно робити, але усіляко уникаєте цього. Сміливо дійте у стосунках, хоча може бути боляче. Навчіться довіряти колегам на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Закохані"

Будуйте мости. У стосунках варто не лише спати разом, але й дружити. На роботі все складається якнайкраще.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках вирішіть, що ви нарешті хочете. Додайте емоцій у розв'язанні робочих питань.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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