Горщики, переносні клумби, вертикальні грядки і не тільки: що робити, якщо на ділянці мало місця

Вирощувати власні овочі, фрукти та зелень можливо навіть на невеликих ділянках. Потрібно всього лише знати кілька секретів вдалої оптимізації рослин. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як облаштувати город або сад, якщо мало місця.

Щоб отримувати досить великий урожай з обмеженого простору, можна використати один чи декілька з дев'яти дієвих способів облаштування саду та городу на невеличкій ділянці.

Використання горщиків

Замість того, щоб висаджувати рослини у відкритий ґрунт, можна використати горщики, які потім розміщуються на полицях чи стелажах для економії місця. Ви зможете досить зручно керувати розміщенням овочів, зелені, квітів та переміщати їх за потреби для забезпечення оптимальних умов для росту.

Переносні клумби

Це зручне рішення для вирощування зелені, овочів, декоративних квітів, адже ви можете перемістити їх в будь-який час в більш зручне місце. Для цього можна використовувати дачні тачки на колесах, які переміщуються з сонця у тінь в залежності від погодніх умов.

Висаджування рослин в різний час

Різні рослини мають різні терміни висівання, що дозволяє вирощувати кілька культур за рік на одному місці. Наприклад, можете спочатку висадити овочі та зелень, які швидко ростуть (салат тощо). А потім вже висадити ті, які ростуть повільніше (петрушка). Поки одні рослини дозріватимуть, ви будете отримувати урожай з інших.

Вдале сусідство для рослин

Вирощуючи ранні овочі та зелень, їх краще розміщувати поряд з чагарниками. Ви зможете отримати урожай ще до того, як чагарники розростуться, випустять листочки і будуть закривати сонячне світло.

Вертикальні грядки

На невеликих ділянках спеціалісти рекомендують використовувати принци багатоярусної вертикальної грядки. Така ідея ідеально підходить для вирощування полуниць. Ця культура може рости на різних рівнях від землі і не забирати багато місця.

Підпірки

Це ефективний спосіб, щоб з користю використати обмежену площу ділянки. Ви можете направити пагони рослин, які в'ються, на підпірки (стіну, дах технічної будівлі). Якщо стіна кам'яна, вона додатково буде віддавати тепло і рослини будуть рости швидше. Так можна вирощувати дині чи гарбузи.

Паркан з ягідних кущів

Такі рослини будуть виконувати не лише декоративну функцію, але й дадуть смачні плоди. Чудовою огорожою можуть стати кущі малини чи ожини. А з винограду можна створити альтанку, яка буде економити простір і виглядатиме чарівно.

"Вічні" грядки

Ще один ефективний спосіб використовувати місце на невеликій ділянці з користю. Методика "вічної" грядки полягає в тому, що можна на місце вирваного з землі коренеплоду, відразу посіяти насіння нової врожайної культури. Особливо добре цей спосіб підходить для редиски, яка швидко дозріває і дозволяє довгий час використовувати одне місце для вирощування кілької врожаїв.

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