Гору Піп Іван замело снігом: опубліковано фантастичне фото ранкових Карпат (відео)

У Карпатах сніг та обмежена видимість.

У Карпатах 9 лютого на одній з найвищих вершин, горі Піп Іван Чорногірський, температура повітря опустилася до -10° С.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

За інформацією Посту, cтаном на ранок середи на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Вітер північний 7-8 м/с.

Тим часом, в Укргідрометцентрі попереджають, що у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами у горах утримається значна сніголавинна небезпека. Зокрема, 9 лютого буде небезпечно на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей.

"Можливе сходження лавин за низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я", - сказано в повідомленні.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається 9 лютого у горах Чернівецької області.

Натомість у ДСНС закликають туристів, які прямують на відпочинок у гори, завантажити мобільні застосунки "Порятунок" і "Порятунок у горах", покликаних облегшити справу пошуку мандрівників, які заблукали під час відпочинку в українських Карпатах. Зокрема, вони дозволяють повідомити Службу порятунку про становище та передати координати, де саме перебуває людина.

"Уже зараз кожен турист, який встановив один із них на телефон, може через нього звернутися по допомогу до рятувальників. Тож радимо вам під час планування гірської мандрівки завантажити застосунок на ваш вибір", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, туристів попередили про зсуви снігу на гірські дороги у Карпатах. Рятувальники, жартуючи, попередили, що їм ще потрібно відкопатися, перш ніж вони зможуть прийти на допомогу, та показали відео з посту на горі Піп Іван Чорногірський.

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