Горять будинки і міські об'єкти: російська армія потужно обстрілює Херсон

Мер закликає містян не перебувати на вулиці.

Херсон перебуває під потужним обстрілом російських окупантів: горять житлові будинки та міські об'єкти.

Про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв у Facebook. За його словами, місцева влада намагається координувати роботу міських служб, але " це зараз складно".

"Ми з вами – не солдати, ми – мирне населення. Я на своєму робочому місці, і моє завдання зараз гасити пожежі, охороняти український прапор над містом, зберегти ваші життя та максимально швидко ліквідувати наслідки обстрілу міста. Місто має жити попри все!".

Мер закликав містян не ходити вулицями і берегти себе.