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Горять будинки і міські об'єкти: російська армія потужно обстрілює Херсон

Горять будинки і міські об'єкти: російська армія потужно обстрілює Херсон

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Горять будинки і міські об'єкти: російська армія потужно обстрілює Херсон

facebook.com/kolykhaev.igor

Мер закликає містян не перебувати на вулиці.

Херсон перебуває під потужним обстрілом російських окупантів: горять житлові будинки та міські об'єкти.

Про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв у Facebook. За його словами, місцева влада намагається координувати роботу міських служб, але " це зараз складно".

"Ми з вами – не солдати, ми – мирне населення. Я на своєму робочому місці, і моє завдання зараз гасити пожежі, охороняти український прапор над містом, зберегти ваші життя та максимально швидко ліквідувати наслідки обстрілу міста. Місто має жити попри все!".

Мер закликав містян не ходити вулицями і берегти себе.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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