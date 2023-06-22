Госпіталізація призовників з дозволу військкоматів на Прикарпатті: роз'яснення ОВА

Влада Прикарпаття заявляє, що інформація про заборону шпиталізацій мешканців області без погодження з територіальним центром комплектування не відповідає дійсності.

Рішення Ради оборони області роз'яснили в обласній військовій адміністрації пояснили, пише "Галка".

За словами, заступника голови Івано-Франківської ОВА Віталія Ільчишина, на Раді оборони області розглядали це запитання. Підставою для цього став лист від ТЦК із відповідним запитом.

"Проте Рада оборони не ухвалювала рішення про заборону на госпіталізацію. Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоровʼя про заборону або ні. Наразі жодних заборон на госпіталізацію немає. Івано-Франківська ОВА працює у межах чинного законодавства і не порушить прав людини, адже кожен має право на якісну медичну допомогу згідно Конституції", - наголосив представник ОВА.

Ільчишин наголосив, що цей пункт був конкретизований, а тому це викликало "двояке трактування серед громадськості".

Також він зауважив, що є військовозобовʼязані чоловіки, які отримали бойові повістки, мають на руках рішення військово-лікарської комісії про придатність, але звертаються до медзакладів з минулими хворобами. Таким чином призовники "знаходять лазівки, щоб не йти на фронт".

В.о. керівника департаменту охорони здоровʼя ОВА Володимир Дзьомбак наголосив, що обмеження для інших мешканців зараз можуть бути лише ті, які відповідають наказу МОЗ. Наприклад, що стосується резерву ліжок для надання допомоги військовим.

"Жодних відмов від госпіталізацій на Прикарпатті немає, департамент охорони здоровʼя не ухвалював таке рішення. Ми напрацьовуємо це питання з медзакладами, юристами, щоб прийняти рішення, яке не порушуватиме конституційних прав і водночас допоможе ТЦК. Коли воно буде прийняте, то доведемо до відома громадськості", - пояснив Дзьомбак.

Нагадаємо, керівник Коломийської РВА Любомир Глушков пговідомив, що в Івано-Франківській області в медичних закладах тимчасово припиняють планові госпіталізації військовозобов'язаних без погодження з територіальним центром комплектування. В разі термінової госпіталізації придатних до служби чоловіків медики повинні повідомити про це військкомати.

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