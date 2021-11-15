Госпіталізували у важкому стані: на Прикарпатті потяг збив 31-річного чоловіка

Госпіталізували у важкому стані: на Прикарпатті потяг збив 31-річного чоловіка

Потерпілий потрапив під приміський потяг "Рахів – Івано-Франківськ".

У неділю, 14 листопада, на території Яремчанської територіальної громади, що на Прикарпатті, під потяг потрапив 31-річний житель Коломийського району. Надзвичайна подія сталась о 16:40.

Як повідомляє управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, приміський потяг "Рахів – Івано-Франківськ" на перегоні Микуличин – Яремче здійснив наїзд на 31-річного чоловіка. Його у важкому стані госпіталізували до обласної клінічної лікарні в місті Івано-Франківськ.

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