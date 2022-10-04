"Господь врятував мене і мого сина": з'явилися перші кадри після обстрілу окупантами гуманітарної колони в Запоріжжі

В Мережу потрапили кадри від українців, яких обстріляли у гуманітарній колоні в Запоріжжі.

З'явилися кадри перших хвилин після удару рашистами по Запоріжжю. Відео зафільмував водій, який разом із сином перебував у обстріляному авто. Їм дивом вдалося вижити.

Кадри в Мережу виклав товариш чоловіка.

На відео чоловік в перші секунди після обстрілу показує, що сталося. Його автівка зрешечена уламками, а маленький син плаче після пережитого. Також видно решту колони. Автівки обстріляні, є вбиті та поранені.

Чоловік подякував Господу, за те що врятував його та його сина.

У Мережі з'явилися перші кадри після обстрілу окупантами гуманітарної колони в Запоріжжі

Нагадаємо, 30 вересня Росія здійснила ракетну атаку по Запоріжжю, загалом було завдано 16 ракетних ударів. Деякі ракети влучили по колоні цивільних автівок, які очікували в черзі на виїзді із міста до тимчасово окупованої території. Загинули 30 людей, зокрема, двоє дітей, близько сотні дістали поранення. Серед загиблих - 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань Нацполіції. Ще 27 поліцейських поранено, четверо з них перебувають у важкому стані.в результаті удару по гуманітарній автоколонні в Запоріжжі загинула щонайменше 31 людина, ще 88 отримали поранення.

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