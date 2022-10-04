"Господь врятував мене і мого сина": з'явилися перші кадри після обстрілу окупантами гуманітарної колони в Запоріжжі

В Мережу потрапили кадри від українців, яких обстріляли у гуманітарній колоні в Запоріжжі.
З'явилися кадри перших хвилин після удару рашистами по Запоріжжю. Відео зафільмував водій, який разом із сином перебував у обстріляному авто. Їм дивом вдалося вижити.
Кадри в Мережу виклав товариш чоловіка.
На відео чоловік в перші секунди після обстрілу показує, що сталося. Його автівка зрешечена уламками, а маленький син плаче після пережитого. Також видно решту колони. Автівки обстріляні, є вбиті та поранені.
Чоловік подякував Господу, за те що врятував його та його сина.
Нагадаємо, 30 вересня Росія здійснила ракетну атаку по Запоріжжю, загалом було завдано 16 ракетних ударів. Деякі ракети влучили по колоні цивільних автівок, які очікували в черзі на виїзді із міста до тимчасово окупованої території. Загинули 30 людей, зокрема, двоє дітей, близько сотні дістали поранення. Серед загиблих - 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань Нацполіції. Ще 27 поліцейських поранено, четверо з них перебувають у важкому стані.в результаті удару по гуманітарній автоколонні в Запоріжжі загинула щонайменше 31 людина, ще 88 отримали поранення.
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