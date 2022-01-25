Гості з майбутнього: українці у Польщі потрапили в руки прикордонників через дату в документах

Гості з майбутнього: українці у Польщі потрапили в руки прикордонників через дату в документах

Українці підробили сертифікати і не помітили неправильну дату.

У Польщі на кордоні 5 громадян України пред'явили прикордонникам фальшиві довідки про негативні COVID-тести і попалися.

Про це повідомляється на сайті Бєщадського відділу прикордонної служби.

Інцидент стався в пункті пропуску в Кросценко. В автомобілі до Польщі з України на закупи їхали чотири жінки та чоловік. Вони пред'явили прикордонникам довідки про зроблені ковід-тести й отримані негативні результати.

Прикордонники завернули їх назад.

Виявилося, що в довідках було вказано, що тести на коронавірус були зроблені у Львові 21 січня в другій половині дня. Самі ж громадяни України перетинали кордон 20 січня. Згодом це підтвердили й у лабораторії, назва якої значилась на довідках. Там відповіли, що затримані українці не робили в них жодних тестів.

Відтак усіх п’ятьох не тільки не впустили до Польщі, а й передали їхні справи до суду.

Нагадаємо, що у Польщі за невстановлених обставин помер 28-річний українець з Тернополя, який працював кухарем.

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