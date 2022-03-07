Гостомель, Буча та Ірпінь сьогодні стають, як другий Донецький аеропорт - Монастирський

Гостомель, Буча та Ірпінь сьогодні стають, як другий Донецький аеропорт - Монастирський

Очільник відомства зазначив, що у цих населених пунктах ведуться запеклі бої із російськими окупантами.

Гостомель, Буча, Ірпінь сьогодні стають, як другим Донецьким аеропортом, де йдуть надзвичайно запеклі бої. Але українські військові відбивають напади ворога.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час включення до загальноукраїнського телемарафону у неділю, 6 березня.

"Для кожного їх важливо захопити. Ми вибиваємо супротивника постійно. Постійно ведуться бої в місті. З обох сторін є загиблі та поранені. Але ми їх тримаємо і не даємо підійти до Києва так, як цього хотів би супротивник ще 5 днів тому", —сказав він.

Міністр додав, що увага була прикута до евакуації мирних жителів Маріуполя та Волновахи, доставки туди гуманітарного вантажу для людей, а також розповів про бомбардування Вінниці.

"Вісім важких снарядів влучили в аеропорт. Рятувальники довго не могли загасити пожежу. Це дійсно чергова трагедія, яка говорить, що ворог продовжує знищувати нашу інфраструктуру, і нам доведеться відновлювати це крок за кроком далі", - зазначив Монастирський.