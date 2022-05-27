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Гострі респіраторні інфекції та коронавірусна інфекція: що варто знати

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Гострі респіраторні інфекції та коронавірусна інфекція: що варто знати

Фото: Associated Press

Щоб уникнути захворювання дотримуйтеся простих правил.

Гострі респіраторні інфекції та коронавірусна інфекція: що варто знати

  • підвищена температура або лихоманка;
  • біль у горлі;
  • головний біль;
  • кашель;
  • нежить та закладеність носа;
  • біль у м’язах;
  • задишка;
  • втрата смаку та запаху. 

Якщо відчуваєте ці симптоми, невідкладно звертайтеся до  сімейного лікаря або терапевта, щоб фахівець визначив точний діагноз.

І грип, і COVID-19 можуть мати важкий перебіг та летальні наслідки.

Щоб уникнути захворювання дотримуйтеся простих правил: 

  • Ретельно мийте руки водою з милом або використовуйте антисептик із вмістом спирту не менше 60%;
  • Не торкайтеся носа, рота чи очей брудними руками;
  • Уникайте тісного контакту з людьми, які мають симптоми грипу чи застуди;
  • Вакцинуйтеся.

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