Гострі респіраторні інфекції та коронавірусна інфекція: що варто знати

Гострі респіраторні інфекції та коронавірусна інфекція: що варто знати

Щоб уникнути захворювання дотримуйтеся простих правил.

Гострі респіраторні інфекції та коронавірусна інфекція: що варто знати

підвищена температура або лихоманка;

біль у горлі;

головний біль;

кашель;

нежить та закладеність носа;

біль у м’язах;

задишка;

втрата смаку та запаху.

Якщо відчуваєте ці симптоми, невідкладно звертайтеся до сімейного лікаря або терапевта, щоб фахівець визначив точний діагноз.

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І грип, і COVID-19 можуть мати важкий перебіг та летальні наслідки.

Щоб уникнути захворювання дотримуйтеся простих правил:

Ретельно мийте руки водою з милом або використовуйте антисептик із вмістом спирту не менше 60%;

Не торкайтеся носа, рота чи очей брудними руками;

Уникайте тісного контакту з людьми, які мають симптоми грипу чи застуди;

Вакцинуйтеся.

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