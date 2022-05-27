Щоб уникнути захворювання дотримуйтеся простих правил.
Гострі респіраторні інфекції та коронавірусна інфекція: що варто знати
- підвищена температура або лихоманка;
- біль у горлі;
- головний біль;
- кашель;
- нежить та закладеність носа;
- біль у м’язах;
- задишка;
- втрата смаку та запаху.
Якщо відчуваєте ці симптоми, невідкладно звертайтеся до сімейного лікаря або терапевта, щоб фахівець визначив точний діагноз.
І грип, і COVID-19 можуть мати важкий перебіг та летальні наслідки.
Щоб уникнути захворювання дотримуйтеся простих правил:
- Ретельно мийте руки водою з милом або використовуйте антисептик із вмістом спирту не менше 60%;
- Не торкайтеся носа, рота чи очей брудними руками;
- Уникайте тісного контакту з людьми, які мають симптоми грипу чи застуди;
- Вакцинуйтеся.
Читайте також: