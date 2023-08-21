Готелі, ресторани, ТРЦ і нагороди від Путіна: майно російського генерала арештовано на Полтавщині

Загальна вартість вилучених активів російського генерала становить понад 1 млрд грн.
За матеріалами СБУ на території Полтавщини заарештоване українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання і знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості й торгівлі РФ.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Яке майно Капашина заблокували та заарештували в Україні
Так, загальна вартість вилучених активів Капашина становить понад 1 млрд грн. Серед заблокованих в Україні активів генерала – понад 20 комерційних об’єктів, понад 3000 кв. м житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.
Щодо арештованого майна, то йдеться про будинок родини Капашина, готелі й ресторани преміум-класу, офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. кв. м.
Як російський генерал легалізував доходи і що фінансував
Заблоковане майно Капашина було оформлене на його доньку й зятя. Вони проживали в Україні, однак напередодні повномасштабного вторгнення виїхали до Росії та отримали тамтешнє громадянство.
"Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у москві", – додали в СБУ.
У відомстві також повідомили, що близькі генерала використовували прибутки сімейного бізнесу для фінансування інвестиційних проєктів у Росії та на окупованих територіях Донбасу. В подальшому частину цих грошей у вигляді податків і зборів спрямовували до російського бюджету.
Обшуки у генерала: що знайшла СБУ
Під час обшуків за адресами офісних і житлових приміщень, які належать родині Капашина, СБУ знайшла:
- військову форму російського зразка;
- заборонену радянську символіку й російську пропагандистську літературу;
- сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у Кремлі.
Щодо Капашина триває розслідування одразу за трьома статтями:
- провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, зокрема окупаційною адміністрацією держави-агресора;
- пособництво державі-агресору;
- фінансування тероризму.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України передав державі активи сенатора Ради федерації Росії Сергія Калашника. Йдеться про завод у Конотопі на Сумщині, який виготовляє гільзи циліндрів для двигунів внутрішнього згорання.
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