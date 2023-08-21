Готелі, ресторани, ТРЦ і нагороди від Путіна: майно російського генерала арештовано на Полтавщині

За матеріалами СБУ на території Полтавщини заарештоване українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання і знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості й торгівлі РФ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Яке майно Капашина заблокували та заарештували в Україні

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Так, загальна вартість вилучених активів Капашина становить понад 1 млрд грн. Серед заблокованих в Україні активів генерала – понад 20 комерційних об’єктів, понад 3000 кв. м житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

Щодо арештованого майна, то йдеться про будинок родини Капашина, готелі й ресторани преміум-класу, офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. кв. м.

Заарештоване майно російського генерала Валерія Капашина / Фото: СБУ

Заарештоване майно російського генерала Валерія Капашина / Фото: СБУ

Заарештоване майно російського генерала Валерія Капашина / Фото: СБУ

Як російський генерал легалізував доходи і що фінансував

Заблоковане майно Капашина було оформлене на його доньку й зятя. Вони проживали в Україні, однак напередодні повномасштабного вторгнення виїхали до Росії та отримали тамтешнє громадянство.

"Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у москві", – додали в СБУ.

У відомстві також повідомили, що близькі генерала використовували прибутки сімейного бізнесу для фінансування інвестиційних проєктів у Росії та на окупованих територіях Донбасу. В подальшому частину цих грошей у вигляді податків і зборів спрямовували до російського бюджету.

Обшуки у генерала: що знайшла СБУ

Під час обшуків за адресами офісних і житлових приміщень, які належать родині Капашина, СБУ знайшла:

військову форму російського зразка;

заборонену радянську символіку й російську пропагандистську літературу;

сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у Кремлі.

Заарештоване майно російського генерала Валерія Капашина / Фото: СБУ

Заарештоване майно російського генерала Валерія Капашина / Фото: СБУ

Заарештоване майно російського генерала Валерія Капашина / Фото: СБУ

Заарештоване майно російського генерала Валерія Капашина / Фото: СБУ

Заарештоване майно російського генерала Валерія Капашина / Фото: СБУ

Заарештоване майно російського генерала Валерія Капашина / Фото: СБУ

Щодо Капашина триває розслідування одразу за трьома статтями:

провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, зокрема окупаційною адміністрацією держави-агресора; пособництво державі-агресору; фінансування тероризму.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України передав державі активи сенатора Ради федерації Росії Сергія Калашника. Йдеться про завод у Конотопі на Сумщині, який виготовляє гільзи циліндрів для двигунів внутрішнього згорання.

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