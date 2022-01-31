"Готова померти за "руський" мир": скандальна викладачка Більченко виїхала з України, вискочила заміж і отримала громадянство Росії

Жінка стала відомою завдяки своїм антиукраїнським висловлюванням.

Скандальна викладачка філософії Київського педагогічного університету імені Драгоманова Євгенія Більченко, яка називала Україну "лімфовузлом у тілі американської колонії" виїхала до РФ, де вийшла заміж і тримала російське громадянство.

Про це вона повідомила у соцмережі.

"Існує таке поняття, як міграційне законодавство. Недарма я його на 100 балів здала. Це лише у нинішній державі Україна за публічну агресію паспорта роздають, як фантики, а в Росії є Закон. Його треба шанувати. Правда в тому, що за "руський" мир я готова померти", - написала Більченко.

Ексвикладачка повідомила, що отримала сертифікат з російської мови, законодавства Росії та історії Росії "з круглими п'ятірками", пройшла медогляд і отримала відповідний сертифікат, а також вийшла заміж.

Патріотично налаштовані громадяни України в коментарях зраділи, що викладачка виїхала з України.

Раніше ексвикладачка, поскаржилася на цькування від росіян. Вона нарікала, що не витримає "другої хвилі цькування". Її не беруть на роботу за спеціальністю та забороняють займатися творчою діяльністю. Хто саме це забороняє, прихильниця "русского мира" не уточнила.

Більченко зазначила, що повернутися в Україну їй нікуди, адже свій будинок вона продала.

"Вдома близька людина вважає, що все вирішить бан моїх гонителів. Він не бачив, як у Росії зривали мені всі виступи, він не розуміє, яке це: ховатися постійно, втративши призначення вчителя і поета. Я ніколи не бачила стільки нищівної людської ненависті, мені це чуже, я можу у відповідь тільки померти, мабуть, вони хочуть, щоб я сказала: "Українці, не кайтеся і не повертайтеся". Росія не прощає своїх дітей". А я не можу цього сказати... Ти маєш спокутувати смертю все: і помилки, і гріхи, і подвиги. Так жити просто не можна. Не приїжджайте сюди, так...", — писала ексвикладачка.

Нагадаємо, що скандал із Євгенією Більченко, яка була викладачем Національного педуніверситету імені Михайла Драгоманова, виник на початку 2021 року через її висловлювання про перехід сфери обслуговування в Україні державною мовою. Більченко назвала його "маразмом", а Україну "лімфовузлом на тілі американської колонії".

Незабаром її звільнили з роботи.