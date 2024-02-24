Готові на все, аби не воювати: нові схеми ухилянтів й тури по 20 тисяч доларів – огляд новин

Охочі уникнути служби в армії та люди, які планують на такому бажанні заробити, вигадують дедалі більше схем.

Українці вигадують все нові схеми ухилення від мобілізації. Чоловіки шукають тисячі доларів, аби заплатити за втечу. А СБУ збирає врожай! Серед затриманих – адвокати, ділки, які допомагають перетнути кордон, та навіть представники волонтерських організацій.

Які незаконні "схеми для ухилянтів" вигадали шахраї та на що готові "сміливі" чоловіки, аби уникнути мобілізації – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

СБУ викрила "схеми для ухилянтів"

Служба безпеки заблокувала чергову порцію схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів та учасників оборудок. На Закарпатті викрито трьох місцевих жителів, які переправляли ухилянтів до сусідньої країни ЄС. Шлях втікачів спочатку проходив суходолом, а потім порушники мали вплав дібратися до однієї з країн Європейського Союзу. Гідрокостюми входили у вартість "послуг".

Це доволі розповсюджена схема для незаконного перетину кордону. Однак, і одна із найбільш небезпечних. Від початку повномасштабного вторгнення тільки у річці Тиса на Закарпатті втопилися зо два десятки чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це у телеграмі повідомляє Державна прикордонна служба. На відчайдушний крок українських чоловіків штовхає "лагідна мобілізація" та безліч оголошень у телеграм-каналах про "легальний" перетин кордону. Але по факту "легальний" перетин кордону перетворюється на екстремальний – через повноводну крижану Тису у темний час доби. Такий екстрим ще й шалених коштів вартує. А стовідсоткових гарантій, що ви успішно перетнете кордон, ніхто не дає.

Незаконний вояж

Інші ж "туристи" сподівалися дістатися до сусідньої Угорщини спочатку на машині, а потім – пішки. Групу осіб виявили за кількасот метрів від українсько-угорського кордону. Один з них чинив опір правоохоронцям. З'ясувалося, що це переправник, і за 6 000 доларів він мав провести трьох чоловіків до Угорщини. Неподалік знайшли його автомобіль, де виявили 4 телефони, 4 тисячі доларів та тисячу євро. Затриманим доведеться відповідати перед судом.

Не вдалося втекти від правосуддя ще одному переправнику. Він переховувався від слідства ще з минулого року. Чоловік організував незаконне переправлення через кордон двох чоловіків. "Клієнтів" тоді затримали, а сам організатор утік. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання, відновлено судове провадження.

Ухилянти-екстремали

Не менш екстремальним може виявитись і піший незаконний перехід до сусідніх з Україною держав. Так четверо порушників збиралися потрапити горами до Румунії. Чоловіки погодилися на екстремальний похід, попри небезпеку в горах, де є ймовірність сходження снігових лавин. Їхніми діями керували переправники, яким кожен з чоловіків заплатив по 4 тисячі доларів. Оперативники ДПСУ вивчають обставини правопорушення та встановлюють коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Стосовно затриманих складено адмінпротоколи.

Волонтери-ухилянти

Більш лагідна для здоров’я схема ухилення від призову була організована у Дніпрі. Місцевий адвокат за гроші вносив персональні дані ухилянтів до списків благодійних фондів. Потім інформацію про клієнтів подавали до системи "Шлях" як водіїв міжнародних рейсів, що перевозять гуманітарні вантажі. Схожу схему вдалося викрити і на Львівщині. "На гарячому" затримано двох ділків, які пропонували військовозобов’язаним чоловікам стати водіями волонтерської організації та приховано виїхати за межі України.

"Незаконний" трансфер

Що ближче до ухвалення законопроєкту про мобілізацію, то ціни на послуги незаконного перетину кордону починають рости все більше і більше. Так троє переправників організували "тур" до Румунії за 20 тисяч доларів. Ухилянтів доставили на авто до кордону з Румунією, однак правоохоронці перехопили їх. Зʼясувалося, що організували "трансфер" троє закарпатців, які напередодні незаконної оборудки отримали завдаток у 10 тисяч доларів. Наразі одному з них вже вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Тепер переправникам загрожує від 7 до 9 років за ґратами.

"Квиток" до Молдови за 5 000 доларів

А на Буковині місцевий житель згодився "підвезти" замовника до сусідньої країни. В дорозі телефоном отримував вказівки від організатора схеми щодо напрямку руху. Прикордонники зупинили авто неподалік кордону. "Квиток" до Молдови в обхід пунктів пропуску коштував порушнику 5 000 доларів. Пасажира притягнуто до адмінвідповідальності, стосовно водія направлено повідомлення до НПУ. Пошуки головного організатора оборудки тривають.

Нагадаю, що Верховна Рада має розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні – 6 березня. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Потім законопроєкт мають ухвалити. Після чого, документ підписується президентом Володимиром Зеленським. Тобто запрацює законопроєкт не раніше квітня 2024 року, якщо його таки ухвалять, бо процедура передбачає розгляди, внесення правок і голосування. Тож чекаємо на фінальний варіант документа.

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