"Готові передати власний воєнний досвід": в Одеській ОВА потролили кримчан через "невдале паління" у Саках

Обійшлося без повітряних тривог і вибухів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ніч минула з роздумами без повітряної тривоги та без обстрілів... На жаль цього року у зв'язку з війною не буде у нас курортного сезону. Ми зверталися і до кримчан - не може бути на тимчасово окупованій території курортного сезону. Більше того, ми після того, що відбулося в Криму, можемо сказати, що одесити готові передати власний воєнний досвід - як діяти за сигналом повітряної тривоги, як треба поводитися, коли ви бачити предмет схожий на міну у морі, на узбережжі, на пляжі... Кримчани, хай не соромляться та звертаються до одеситів, тут недалечко - 300 кілометрів", - потролив кримчан Братчук.

Нагадаємо, що Братчук пояснив, чому росіяни розганяють фейк про "голод в Одесі".

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