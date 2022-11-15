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"Готові захищати кожен дюйм території НАТО": в МЗС Естонії відреагували на новини з Польщі, куди, ймовірно, поцілила ворожа ракета

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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"Готові захищати кожен дюйм території НАТО": в МЗС Естонії відреагували на новини з Польщі, куди, ймовірно, поцілила ворожа ракета

Фото: Getty Images

В МЗС Естонії висловилися про підтримку Польщі, громадяни якої постраждали в результаті ракетної атаки РФ.

В Естонії висловили готовність захищати інтереси країни НАТО, через влучання російської ракети поблизу Пшеводува.

Про це заявили в МЗС Естонії.

"Найбільше тривожать останні новини з Польщі. Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 листопада, РФ завдала по Україні масованого ракетного удару. В результаті уламки ракети, або ж сама російська ракета впали на територію Польщі. Загинули двоє людей. Зараз на місці події працюють польські фахівці.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони. Офіційно причину скликання Комітету не повідомили. Однак, ймовірно, це пов'язано із російськими ракетами. 

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Дата публікації
Перегляди
4466
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