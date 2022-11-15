"Готові захищати кожен дюйм території НАТО": в МЗС Естонії відреагували на новини з Польщі, куди, ймовірно, поцілила ворожа ракета

В МЗС Естонії висловилися про підтримку Польщі, громадяни якої постраждали в результаті ракетної атаки РФ.

В Естонії висловили готовність захищати інтереси країни НАТО, через влучання російської ракети поблизу Пшеводува.

Про це заявили в МЗС Естонії.

"Найбільше тривожать останні новини з Польщі. Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею", - йдеться в повідомленні.

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland — Estonian MFA | #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022

Нагадаємо, що сьогодні, 15 листопада, РФ завдала по Україні масованого ракетного удару. В результаті уламки ракети, або ж сама російська ракета впали на територію Польщі. Загинули двоє людей. Зараз на місці події працюють польські фахівці.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони. Офіційно причину скликання Комітету не повідомили. Однак, ймовірно, це пов'язано із російськими ракетами.

Читайте також: