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"Готові зустрічати": у Дніпрі для російських окупантів викопали могили (фото)

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"Готові зустрічати": у Дніпрі для російських окупантів викопали могили (фото)

Мер Філатов нагадав, що є 600 вільних могил.

У Дніпрі мешканці заздалегідь викопали могили для російських окупантів і встановили хрести

Місцеві у Мережі пишуть, що "готові зустрічати" ворога.

Окрім персональних місць, трактористи на підступах готують траншеї вздовж кюветів для масових поховань загарбників

"Перевірте кармани, аби на місті було насіння, паскуди путлєровськи", - пишуть під фото.

Мер Дніпра Борис Філатов нагадав, що під час першої хвилі коронавірусу у місті було викопано 600 могил, які "не використали".

"Ви всі сміялися з мене, коли в першу хвилю ковіду я викопав 600 могил. Тепер точно відомо, кому вони знадобляться", - написав він.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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