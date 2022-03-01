"Готові зустрічати": у Дніпрі для російських окупантів викопали могили (фото)

"Готові зустрічати": у Дніпрі для російських окупантів викопали могили (фото)

Мер Філатов нагадав, що є 600 вільних могил.

У Дніпрі мешканці заздалегідь викопали могили для російських окупантів і встановили хрести.

Місцеві у Мережі пишуть, що "готові зустрічати" ворога.

Окрім персональних місць, трактористи на підступах готують траншеї вздовж кюветів для масових поховань загарбників.

"Перевірте кармани, аби на місті було насіння, паскуди путлєровськи", - пишуть під фото.

Мер Дніпра Борис Філатов нагадав, що під час першої хвилі коронавірусу у місті було викопано 600 могил, які "не використали".

"Ви всі сміялися з мене, коли в першу хвилю ковіду я викопав 600 могил. Тепер точно відомо, кому вони знадобляться", - написав він.