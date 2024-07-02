Новий скандал з ТЦК: призовник спробував вчинити самогубство у військкоматі

У соціальних мережах поширюється допис громадянина Пилипа Луніна, де він розповідає історію, як порізав руки в туалеті, тільки б не ставати на захист України. Громадянин не приховував своє небажання служити українському народові.

Про це написали у Закарпатському ОТЦК та СП.

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Як повідомили у ТЦК, громадянин під час уточнення його військово-облікових даних в ТЦК та СП Закарпатської області не надавав військово-облікового документа та не приховував свого небажання служити.

"Під час спілкування попросився до вбиральні. Через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК та СП миттєво наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На даний момент громадянин перебуває в лікарні", – зауважили військові.

Там наголосили, що Пилип Лунін відповідно ст. 18 та п. 2, ч. 1, ст. 37 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" 19.12.2017 року Дніпровським районним ТЦК та СП в м. Київ у зв’язку з визнанням за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних. Відповідно підлягає призову по мобілізації.

"Закликаємо громадян бути гідними нащадками українських героїв, сумлінно ставитися до свого конституційного обов’язку і встати на захист рідної землі", – зазначили у ТЦК.

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