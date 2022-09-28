"Готовий віддати всі зібрані на лікування кошти": визволений з полону захисник Маріуполя просить звільнити товариша

Той врятував йому життя, бо ризикуючи своїм, виніс його з поля бою.

Про це Діанов написав у Мережі.

"Маю дуже важливе послання до вас усіх! Я реально розумію, що визволити з полону людину дуже важко, майже нереально. Але там в полоні є мій побратим, якому я особисто зобов'язаний життям. Він один з тих, хто мене під стрілецьким вогнем ніс пораненого з полю бою. А сам отримав страшне поранення правої ноги", - розповідає Михайло.

За словами чоловіка, поранення не дозволило його товаришу далі воювати, і він потрапив у полон у середині квітня. Зараз товариш Михайла перебуває у Оленівці.

"Він повинен бути вдома. Я йому життям зобов'язаний. Михайлюньо Зіновій Михайлович. Я готовий віддати усі кошти, що ви мені дали. Усе до копійки. Допоможіть витягнути з пекла побратима", - написав Діанов.

Для Михайла, у якого в результаті поранення відсутні 4 см кістки на працій руці та для його реабілітації, було оголошено збір коштів. Українці за короткий час зібрали необхідну суму, і збір було закрито.

Нагадаємо, що українські бійці, які тримали частину Маріуполя вільною від російських окупантів понад 86 днів, повернулися з полону. В межах обміну полоненими були звільнені командир полку "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, його заступник Святослав "Калина" Паламар та командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій "Волина" Волинський.

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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