Готувала повітряний удар росіян: СБУ затримала посадовицю "УЗ"

Українська Служба безпеки затримала посадовицю "Укрзалізниці", яка готувала повітряний удар армії Російської Федерації по логістичних шляхах Сил оборони у Дніпропетровській області. Також у Дніпрі правоохоронці затримали інформаторку окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисницею виявилась посадовиця місцевого підрозділу "УЗ". Її до співпраці російські військові залучили на початку 2023-го. За вказівкою куратора поплічниця ворога збирала розвіддані про місця базування Сил безпеки та оборони на території обласного центру. Отриману інформацію окупанти використовували для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об’єктах транспортної інфраструктури країни.

Правоохоронцям вдалося викрити зловмисницю та затримати її. Під час обшуку за місцем проживання у затриманої виявили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським "куратором".

Слідство встановило, що російська інформаторка була на "прямому зв’язку" з кадровим військовим армії РФ, який перебував на тимчасово окупованій частині території Донеччини.

"У поле зору російської спецслужби посадовиця потрапила через свою деструктивну активність у російських пабліках, де вона публікувала пропозиції щодо допомоги окупаційним військам", - йдеться у повідомленні СБУ.

Українська Служба безпеки затримала посадовицю "Укрзалізниці". / Фото: СБУ

Для збору розвідданих фігурантка об’їжджала територію міста на громадському транспорті й приховано фотографувала українські об’єкти.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру. Вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомлялося, на Миколаївщині затримали агентку РФ – координувала удари окупантів по адмінбудівлях. Вона передавала російським спецслужбам через родича з Криму координати адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади, а також дані про місця дислокації й техніки ЗСУ. Інформаторці загрожує до 12 років в'язниці.

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