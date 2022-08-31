Готували держпереворот і намагалися створити мережу колаборантів: на Прикарпатті упіймали зрадників

На Прикарпатті спіймали організаторів державного перевороту, які координували свої дії з представниками РФ.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох громадсько-політичних діячів, які у координації з представниками РФ та окремими членами ГО "Українського вибору" готувалися повалити конституційний лад та захопити державну владу в Україні.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідством встановлено, що обвинувачені у змові з громадянином РФ розробили план насильницької зміни конституційного ладу. Вони створили та очолили громадські організації для розповсюдження публічних закликів і матеріалів щодо популяризації ідей федералізації України та поширення проросійської пропаганди.

За планом однодумці і учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення Президента, розпуск Верховної Ради і Уряду під час проведення так званих "Національних зборів".

Аби повалити владу обвинувачені підбирали та залучали в різних областях України осіб з числа колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів. Вони повинні були вчинити захоплення адмінбудівель, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів та сховищ. Крім того, ці особи мали чинити насильство щодо представників влади та інші дії, що здатні привести до блокування органів держвлади в окремих регіонах України.

Змовники шукали на території західних областей України близько 500 осіб з досвідом ведення бойових дій для захоплення органів державної влади.

Під час обшуків, які пройшли після затримання обвинувачених, вилучено кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, переліки необхідної зброї, майна та техніки.

Нагадаємо, депутату Енергодарської міської ради Запорізької області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни.

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