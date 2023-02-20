Готували фейки для Соловйова і дискредитували ЗСУ: трьом прокремлівським блогерам повідомили підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох ворожих пропагандистів, які займалися інформаційно-підривною діяльністю проти України.

​​СБУ повідомила про підозру трьом прокремлівським блогерам: жителям Києва, Криму та колишньому мешканцеві Одеси, який переховується в Донецьку. Усі вони дискредитують ЗСУ та готують фейки для токшоу російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

У спецслужбі зазначили, що зловмисники активно поширювали фейки про внутрішньо-політичну ситуацію в Україні та дискредитували Сили оборони. Для розповсюдження деструктивного контенту використовували власні інтернет-ресурси, які тісно пов’язані з російськими спецслужбами та підконтрольними їм ботофермами.

"Останні забезпечують масовий розголос через штучну "накрутку" підписників та "позитивних" відгуків на інформаційні вкиди", - йдеться в повідомленні.

Так, у Києві повідомлено про підозру столичному блогеру, який поширював дезінформацію щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів ЗСУ.

"Для "розгону" фейків їхній автор використовував підконтрольне йому видання "UPN", зокрема однойменний Ютуб-канал. Встановлено, що сюжети ворожого блогера регулярно використовували російські спецслужби та кремлівські пропагандисти для підготовки і проведення ворожих інформдиверсій", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними СБУ, він причетний до спроби організації замовних акцій "протесту" в Києві, спрямованих на розхитування внутрішньої ситуації в столиці.

На підставі зібраних доказів фігурант підозрюється за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю), ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Ще одним поплічником агресора виявився блогер з тимчасово окупованого Криму, який веде декілька Ютуб-каналів із загальною аудиторією понад 1,5 млн підписників.

У своїх відео він публічно виправдовує збройну агресію РФ і захоплення українського півострова. Саме він є одним із частих гостей прямих телеефірів кремлівських пропагандистів, зокрема на токшоу Соловйова.

Наразі блогеру повідомлено про підозру за ст. 111-1 та 436-2 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Також задокументовано злочинні дії колишнього мешканця Одеси, який наразі переховується в тимчасово окупованому Донецьку, за підривну діяльність проти України.

Встановлено, що в червні 2021 року зловмисник створив телеграм-канал "Призрак Новороссии", де закликав до збору грошей на підтримку російських окупаційних угруповань РФ.

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення всіх винних до відповідальності за злочини проти України", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, російський пропагандист Соловйов влаштував істерику у прямому ефірі через знімки сина-моделі.

Війна не в кожний дім: де син пропагандиста Соловйова і чому не воює

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