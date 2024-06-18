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Готували підпали авто військовослужбовців ТЦК у Дніпрі: СБУ викрила групу зловмисників

Готували підпали авто військовослужбовців ТЦК у Дніпрі: СБУ викрила групу зловмисників

СБУ викрила групу зловмисників, які готували підпал авто

Зловмисники встигли підпалити один з автомобілів.

Служба безпеки та Національна поліція затримали групу зловмисників, які на замовлення спецслужб РФ готували підпали авто військовослужбовців ТЦК у прифронтовому Дніпрі.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що для злоччиної діяльності фігуранти планували застосувати саморобні запалювальні засоби у вигляді так званих "коктейлів Молотова".

"Щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об’їжджали територію міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Отримані координати та цілі на підпал зловмисники мали погодити зі своїм російським куратором.

За даними слідства, зловмисники встигли підпалити один із автомобілів. Ними виявилися четверо місцевих жителів, двом з них – 17 років.

"У поле зору агресора вони потрапили на початку літа цього року через свою активність в одному з Телеграм-каналів, де шукали легкого заробітку", - вказано у повідомленні.

Окупанти натомість обіцяли за знищення одного автомобіля грошову "винагороду" розміром 3 тис. доларів США.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, складові саморобної запалювальної суміші та банківську картку, куди надходили російські гроші.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисники перебувають під вартою. 

СБУ викрила групу зловмисників, які готували підпал авто / ©
СБУ викрила групу зловмисників, які готували підпал авто
СБУ викрила групу зловмисників, які готували підпал авто / ©
СБУ викрила групу зловмисників, які готували підпал авто
СБУ викрила групу зловмисників, які готували підпал авто / ©
СБУ викрила групу зловмисників, які готували підпал авто

Нагадаємо, на Київщині затримали трьох ділків, які продавали ухилянтам підроблені консульські посвідчення.

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