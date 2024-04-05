Готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині: затримано двох іноземців-агентів ФСБ

Зловмисникам світить до 12 років ув'язнення.

Служба безпеки зірвала нову спробу росіян завдати вогневого ураження по місцях дислокації Сил оборони на Одещині. Серед основних цілей агресора були штаби командування ЗСУ на південному напрямку.

Про це повідомили в СБУ.

"Для виконання ворожого завдання ФСБ залучила двох своїх агентів – громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі. За вказівкою російської спецслужби ці фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах. Після встановлення геолокацій "потрібних" об’єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для збору розвідданих російські агенти обходили вулиці обласного центру та приховано фіксували потенційні "цілі".

"Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні. Насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів", - повідомили в СБУ.

У разі отримання розвідданих окупанти планували здійснити серію прицільних ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі та бойових позиціях ЗСУ. Після виконання ворожого завдання агенти сподівались влаштуватися до ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п’ять учасників ворожої групи.

Читайте також: