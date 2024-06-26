Готували серію терактів: в Одесі затримали двох агентів ФСБ, які планували спалювати авто ЗСУ

В Одесі СБУ затримала двох чоловіків, які планували підпалювати авто українських військових на замовлення російської ФСБ.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці запобігли серії терактів в Одесі. Там затримали двох чоловіків, які працювали на російську ФСБ. На замовлення спецслужб РФ вони готували підпали авто українських військових.

“Для вчинення злочину зловмисники використовували легкозаймистий розпалювач, який мав пришвидшити загоряння транспортного засобу. Щоб виявити потенційні цілі, фігуранти об’їжджали міські вулиці, де фіксували номерні знаки та місця паркування авто, за кермом яких перебували військовослужбовці. Отриману інформацію вони дистанційно передавали своєму російському куратору. Для комунікації використовували спеціально створений Телеграм-канал, який адміністрували представники ворожої спецслужби. Після “відмашки” від фсб виконавці підпалювали обране куратором авто, а потім переховувалися за різними адресами”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, підозрювані спалили службове авто воїна із бойової бригади ЗСУ, що дислокується на території регіону.

“Після вчинення злочину терористи намагались на деякий час “залягти на дно”, щоб потім продовжити серію підпалів. Однак правоохоронці зірвали ворожі плани – встановили місця перебування обох зловмисників і затримали їх у власних помешканнях. За даними слідства, одним із затриманих є раніше судимий наркодилер з Одеси. Для вчинення злочинів рецидивіст залучив наркозалежного місцевого жителя, який погодився бути спільником в обмін на дозу наркотиків”, - підкреслили у СБУ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів, ємності із розпалювачем та банківські картки, на які мали отримати “винагороду” від окупантів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіяв значної майнової шкоди). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що в Одесі 43-річний загинув від вибуху ручної гранати.

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