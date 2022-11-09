Готували вбивства українських командирів: СБУ знешкодила ворожу ДРГ (фото)

Служба безпеки України знешкодила ворожу диверсійно-розвідувальну групу ФСБ на Сумщині, яка готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Контррозвідка провела багатоетапну спецоперацію у Києві та Сумській області, повідомили в СБУ.

Диверсанти розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу України. Головним завданням зловмисників був збір персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів.

Отриману інформацію планувалося використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки.

За даними слідства, групу сформував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу увійшов мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення.

Чоловік був на прямому зв’язку зі своїм куратором і координував з ним плани та алгоритми дій щодо виконання ворожих завдань. Для комунікації вони використовували закриті канали електронного зв’язку.

Диверсантів затримали, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині. Наразі затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак", який довгий час переховувався на окупованій території Луганщини, а потім в Росії.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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