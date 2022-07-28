Готувалися "збирати врожай"? У мирних жителів Полтавської області вилучили 11 танків та дві бронемашини

У Полтавській області правоохоронці вилучили в місцевих жителів понад 7 тис. одиниць зброї, боєприпасів, дві броньовані машини та 11 танків.

Розпочато 92 кримінальні провадження за фактами незаконного придбання та зберігання зброї.

Про це Полтавська облрада повідомила з посиланням на прокуратуру.

"Розпочато 92 (проти 72 за попередній період) кримінальні провадження за фактами незаконного придбання та зберігання зброї, до суду передано 47 обвинувальних актів", – вказано в інформації.

Так, у жителів Полтавщини було вилучено:

158 одиниць вогнепальної зброї (64 пістолети, 20 карабінів та гвинтівок);

46 одиниць автоматичної зброї;

8 кулеметів;

3 обрізи мисливських рушниць;

4 ручні гранатомети;

11 танків;

2 бойові броньовані машини;

222 одиниці боєприпасів;

54 гранати;

майже 7 тис. набоїв.

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Водночас у регіоні загалом на 35% знизився рівень злочинності. Зокрема, на 29,6% зменшилась кількість тяжких (від 2166 до 1525) кримінальних правопорушень.

Проте на 72% на Полтавщині зросла кількість особливо тяжких кримінальних правопорушень (від 126 до 217). Це за рахунок збільшення злочинів проти основ нацбезпеки та проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, що пов’язані зі збройною агресією Росії проти України.

Нагадаємо, Міноборони Росії збрехало про техніку ЗСУ у Дніпрі, якою виявилися експонати часів Другої світової війни.

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