"Готуватися треба до найгіршого": в "Укренерго" розповіли, якими будуть відключення світла

В Україні відключення світла можуть бути тривалими внаслідок ракетних ударів Росії по енергетичних об'єктах. Українці мають готуватися до найгіршого.

Про це розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "1+1" в рамках загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Ми намагаємося зараз стабілізувати ситуацію. Готуватись, як відомо, треба завжди до найгіршого. Ми розуміємо, що ворог взагалі хоче знищити нашу енергосистему, спричинити тривалі відключення. Ми працюємо над тим, щоб не дати йому це зробити. Тому готуватися треба, можливо, до тривалих відключень, але наразі ми вводимо графіки, які є плановими і ми будемо робити все для того, щоб відключення були не дуже тривалими", - сказав він.

Також Кудрицький розповів, яка ситуація із забезпеченням електрики критичних інфраструктурних об'єктів, таких зокрема, як лікарні та школи.

"Такі об'єкти є пріоритетними для нас, більшість із них обладнані автономними джерелами живлення, тож ситуація на цих критичних об'ктах стабілізована", - сказав він.

Знеструмлення в Україні

Внаслідок російських ракетних ударів енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань, і саме для цього необхідні стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії.

Існують три типи відключень: планове, аварійне та екстрене. Втім, світло може вимикатися не за заздалегідь спланованими графіками через непередбачувані ситуації.

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