Готував фейковий референдум РФ: СБУ затримала помічника колишнього гауляйтера з Харківщини

Окупантам не вдалося провести фейковий плебісцит, оскільки Сили оборони звільнили регіон під час контрнаступу восени 2022 року.

Служба безпеки України затримала помічника колишнього гауляйтера з Харківщини, який готував фейковий референдум РФ. Зрадником виявився староста одного із селищ Вовчанського району, який після захоплення громади підтримав загарбників.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, зрадник, який був старостою одного із селищ Вовчанського району, влітку 2022 року отримав призначення від окупантів стати помічником очільника місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора.

“Перебуваючи на “посаді”, колаборант займався підготовкою до псевдореферендуму із “приєднання” Харківщини до складу росії. Фігурант очолював агітаційні загони рф, які обходили двори приватних домоволодінь, де закликали людей брати учать у “голосуванні”. Також він підшукував “однодумців”, з яких планував сформувати окупаційні “виборчкоми”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що окупантам не вдалося провести фейковий плебісцит, оскільки Сили оборони звільнили регіон під час контрнаступу восени 2022 року.

“Після деокупації громади староста-колаборант сподівався уникнути правосуддя, однак після ретельного збору доказової бази та відповідних експертиз слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна”, - зазначили у СБУ.

Нагадаємо, що СБУ влаштувала обшуки в митрополита УПЦ МП Луки.

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