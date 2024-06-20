Готував ракетні удари по базах з пальним: у Запоріжжі затримали агента ФСБ

Співробітники СБУ затримали у Запоріжжі агента ФСБ, який готував нові ракетно-дронові удари по прифронтовому регіону. Ним виявився безробітний місцевий житель.

Про це повідомили в СБУ.

За завданням російських спецслужб він шукав локації місцевих баз паливно-мастильних матеріалів. Також зрадник цікавився маршрутами руху автоцистерн, в яких перевозять пальне для техніки Сил оборони.

Для цього фігурант об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів.

"Отримані відомості він мав передавати ФСБ у вигляді відміток на картах з детальним описом потенційних цілей. Проте контррозвідка СБУ зірвала плани ворога і затримала зловмисника на гарячому, коли він здійснював дорозвідку поблизу об’єкта критичної інфраструктури. Вдома в затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ", - йдеться у повідомленні відомства.

Слідчі СБУ оголосили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Наразі він - під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п’ять учасників ворожої групи.

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