Готував ракетні удари по Кіровоградщині: СБУ на гарячому впіймала зрадника

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Кропивницькому. Ним виявився 34-річний місцевий житель, який "зливав" окупантам місця базування та маршрути руху Сил оборони

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки.

"Найбільше ворога цікавили вогневі позиції ППО та розташування логістичних складів українських військ. Щоб отримати розвіддані зрадник об'їжджав територію обласного центру, де намагався знайти зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ. У разі виявлення військових об'єктів він мав сфотографувати або відзняти їх на відео, а потім прив'язати відповідні координати до гугл-карт", - сказано в повідомленні.

Агентурна інформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону в обхід української ППО.

Також фігурант відслідковував час та місце переміщення військових колон, які рухалися у напрямку передової. Для конспірації зловмисник постійно змінював маршрути розвідувальних вилазок, які проводив під виглядом прогулянок.

Служба безпеки затримала фігуранта на гарячому, коли він здійснював дорозвідку поблизу військового об'єкта. На місці події у затриманого вилучили мобільний телефон, на який він фотографував об'єкт Сил оборони. Також у телефоні виявлено анонімний чат у популярному месенджері, який агент використовував для комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які дистанційно коригували ракетні удари по Україні, зокрема в Полтавській та Сумській областях.

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