Готував серію вибухів на Рівненщині: засуджено російського диверсанта

В Україні до десяти років ув'язнення засуджено диверсанта головного управління генштабу збройних сил РФ. Він готував серію підривів на транспортній інфраструктурі Рівненської області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що чоловік займався підготовкою підриву двох ключових об’єктів транспортної інфраструктури області. Своїми діями він намагався зірвати постачання іноземного озброєння та боєприпасів для Сил оборони на східній та південній ділянках фронту.

"Для виконання ворожого завдання злочинець провів розвідку території навколо інфраструктурних об’єктів і готувався до встановлення вибухівок у найбільш "вразливих" місцях обох транспортних шляхів", - йдеться у повідомленні.

Співробітникам Служби безпеки вдалося спрацювати на випередження і затримати зловмисника у результаті спецоперації наприкінці лютого цього року. Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів проти державної безпеки України і призначив йому 10 років ув’язнення.

За даними слідчих, зловмисником виявився колишній бойовик. Він ще до початку повномасштабного вторгнення Росії воював проти сил АТО на сході України у складі терористичних угруповань "Оплот" і "Хан". Вже після 24 лютого 2022-го він брав активну участь у боях Запорізькому та Херсонському напрямках. Вже згодом прихильник РФ отримав завдання від російської розвідки - вчинення диверсій на Рівненщині. Крім того, він збирав розвіддані про місця дислокації військових об’єктів на території регіону.

Його визнано винним у передачі інформації про розміщення ЗСУ представнику спецслужб держави агресора та участі у терористичній організації.

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