Готував шашлик: у Тернополі в парку на 12-річного хлопчика впало дерево

Потерпілого госпіталізували в обласну лікарню.
У Тернополі 31 жовтня на 12-річного хлопчика в парку впало дерево. Дитину госпіталізували.
Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.
За даними медика, інцидент стався о 14:21 у парк "Здоров’я". 12-річний хлопчик готував у парку шашлик, коли йому на руку впало дерево.
"Із забійно-рваною раною 4 пальця правої китиці потерпілого, після наданої медичної допомоги, госпіталізували в обласну дитячу лікарню", - наголосив Михайло Джус.
Нагадаємо, 14-річного тернополянина вдарило струмом від домофону.
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