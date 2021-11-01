Готував шашлик: у Тернополі в парку на 12-річного хлопчика впало дерево

Готував шашлик: у Тернополі в парку на 12-річного хлопчика впало дерево

Потерпілого госпіталізували в обласну лікарню.

У Тернополі 31 жовтня на 12-річного хлопчика в парку впало дерево. Дитину госпіталізували.

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Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

За даними медика, інцидент стався о 14:21 у парк "Здоров’я". 12-річний хлопчик готував у парку шашлик, коли йому на руку впало дерево.

"Із забійно-рваною раною 4 пальця правої китиці потерпілого, після наданої медичної допомоги, госпіталізували в обласну дитячу лікарню", - наголосив Михайло Джус.

Нагадаємо, 14-річного тернополянина вдарило струмом від домофону.

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