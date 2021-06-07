Готував теракт: у Луганській області затримали завербованого ФСБ українця

Зловмисник намагався отримати таємну інформацію наукового інституту Харкова.

У Луганській області місцевий житель готував теракт. Зловмисника затримали правоохоронці після того, як він заклав вибухівку.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, громадянин України проходив військову службу у лавах так званої "народної міліції ЛНР" та з 2020 року був завербований співробітниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-підривної діяльності на території України. З метою виконання завдання він через пособників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів, однак одного з його спільників у лютому 2021 році було затримано", - повідомляють у Офісі генпрокурора.

Зазначається, що чоловік прибув із Росії до Сєвєродонецька, де мав закласти вибухівку, підготовлену кураторами ФСБ РФ під авто керівника інституту.

Правоохоронці затримали зловмисника після закладення вибухівки та спроби приведення її в дію. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що білоруський диктатор звинуватив Київ, Львів, Варшаву та Вільнюс у тому, що вонивідмовилися садити в себе літак із можливою вибухівкою на борту.

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