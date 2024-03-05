Готував теракт у Запоріжжі: затримано агента Росії

Зловмисник отримував винагороду від окупантів.
У Запоріжжі затримано зловмисника, який планував терористичний акт у місті.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний у жовтні 2023 року через свого знайомого, який перебуває на тимчасово захопленій території області, був завербований представниками спецслужб країни-агресора.
Вже на початку лютого 2024 року від російських кураторів він отримав завдання щодо вчинення терористичного акту у багатолюдному місці Запоріжжя.
"Також підозрюваний систематично інформував ворога щодо місць дислокації та переміщення сил оборони і їхньої військової техніки на запорізькому напрямку. Передавав координати запорізьких підприємств та залізничної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
За збір та передавання цієї інформації отримував грошову винагороду – від 500 до 2000 грн. А за успішне вчинення терористичного акту йому обіцяли 5000 доларів США.
Наразі жителю Запоріжжя повідомлено про у державній зраді та готуванні до вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України).
Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п’ять учасників ворожої групи.
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