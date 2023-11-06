Готував удари по об'єктах "Укрзалізниці": СБУ затримала агента РФ

Служба безпеки України викрила жителя Вінницької області, який займався підготовкою повітряних атак Росії по об'єктах транспортної та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для виконання ворожого завдання він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які, можливо, використовували для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ в напрямку передової. Також фігурант намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан.

Отримані розвіддані він мав передати своєму "куратору" з ФСБ через анонімну поштову скриньку. Звіт передбачав точні координати та фото українських об'єктів із прив'язкою до місцевості та текстовими роз'ясненнями.

За інформацією фігуранта, окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону з використанням ракетного озброєння і дронів-камікадзе.

У разі успіху ворожої операції російська спецслужба "гарантувала" своєму агенту грошову винагороду в розмірі 100 тисяч рублів. Кошти мали надійти на його банківську карту.

За даними слідства, затримано 57-річного чоловка, якого російська спецслужба дистанційно завербувала в травні цього року.

Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Як повідомлялося, у Миколаєві засудили корегувальника РФ, який закликав скинути на Київ атомну бомбу і ставити портрети диктатора Володимира Путіна. За даними суду, підозрюваним є житель Миколаєва, який працює зубним техніком та виховує двоє дітей.

Читайте також: