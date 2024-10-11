Готував удари РФ біля району проведення Курської операції: СБУ затримала зрадника

Служба безпеки затримала агента ФСБ під час контррозвідувальних заходів у Сумах. Ним виявився 22-річний уродженець Херсонщини, який готував російські удари по Силах оборони, що перебувають поблизу району здійснення Курської операції.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Для виконання ворожого завдання фігурант обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону приховано фільмував локації військових об'єктів. Отримані відеофайли з прив'язкою до місцевості агент пересилав своєму куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки. Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочинні дії і затримали, запобігши передачі ворогу розвідданих", - зазначили у відомстві.

Молодик був дистанційно завербований ФСБ у серпні цього року, коли шукав швидкий заробіток у Телеграм-каналах.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали курсанта навчального батальйону, який здавав ворогу розташування військових частин в Одеській та Вінницькій областях.

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