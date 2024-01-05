Готував замовні статті: СБУ викрила у Полтаві "політексперта"-зрадника

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Служба безпеки України затримала у Полтаві "політексперта"-зрадника, який готував замовні статті для російських інтернет-видань.
Про це інформує пресслужба СБУ.
Зазначається, що за вказівкою ворожих служб зловмисник підготував понад 60 замовних публікацій для російських інтернет-видань, які працюють на Кремль.
Затиманий СБУ фігурант підготував серію публікацій, в яких "відбілював" повітряні атаки росіян по цивільній інфраструктурі України.
"У своїх статтях російський агент намагався дискредитувати командування та бійців українських військ перед іноземними партнерами нашої держави", - мовиться у повідомленні.
Для маскування злочинної діяльності фігурант використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков. За проведення інформаційно-підривної діяльності проти України зловмисник отримав від своїх російських кураторів майже 250 тис. у гривневому еквіваленті.
Його поплічником виявився мешканець Полтави, ідеологічний прихильник рашизму, який підтримував збройну агресію РФ.
"Крім того, він створив та очолив в обласному центрі прокремлівську громадську організацію під назвою «російська громада ПолтавщинІ", - йдеться у пресслужбі.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
• ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
• чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Раніше СБУ викрила високопоставленого чиновника часів Януковича, який не лише працював на ФСБ, але й пропонував приєднати український схід і південь до РФ у дивний спосіб.
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