Готував замовні статті: СБУ викрила у Полтаві "політексперта"-зрадника

Служба безпеки України затримала у Полтаві "політексперта"-зрадника, який готував замовні статті для російських інтернет-видань.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що за вказівкою ворожих служб зловмисник підготував понад 60 замовних публікацій для російських інтернет-видань, які працюють на Кремль.

Затиманий СБУ фігурант підготував серію публікацій, в яких "відбілював" повітряні атаки росіян по цивільній інфраструктурі України.

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"У своїх статтях російський агент намагався дискредитувати командування та бійців українських військ перед іноземними партнерами нашої держави", - мовиться у повідомленні.

Для маскування злочинної діяльності фігурант використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков. За проведення інформаційно-підривної діяльності проти України зловмисник отримав від своїх російських кураторів майже 250 тис. у гривневому еквіваленті.

СБУ затримала у Полтаві зрадника

Його поплічником виявився мешканець Полтави, ідеологічний прихильник рашизму, який підтримував збройну агресію РФ.

"Крім того, він створив та очолив в обласному центрі прокремлівську громадську організацію під назвою «російська громада ПолтавщинІ", - йдеться у пресслужбі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

•⁠ ⁠чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше СБУ викрила високопоставленого чиновника часів Януковича, який не лише працював на ФСБ, але й пропонував приєднати український схід і південь до РФ у дивний спосіб.

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