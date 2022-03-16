Готувався стати батьком і переймався війною: в Польщі трагічно загинув 31-річний чоловік з Тернопільщини

Без чоловіка залишилась молода жінка, яка чекає на народження їхньої дитини.

У польському місті Щецин загинув 31-річний українець Степан Голод. Чоловік раптово впав з драбини на будівництві і отримав гематому голови та був госпіталізований. Попри намагання медиків його врятувати, Степан вже через декілька годин помер у лікарні.

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У Польщі залишилась його кохана Руслана, мати його майбутньої дитина. Жінка на 7 місяці вагітності зараз намагається організувати репатріацію тіла чоловіка на його батьківщину - Тернопільщину.

Руслана розповіла ТСН.ua, що Степан вже 6 років проживав у Польщі. Останній раз він поїхав за кордон на початку червня, а вже в липні вона приїхала до нього.

"Ми хотіли тут легалізуватися і жити, потім я завагітніла", - розповідає жінка.

Руслана каже, що у трагічний день, 7 березня, не помітила чогось незвичного у поведінці чи самопочутті чоловіка. Єдине, - додає, що він дуже переймався війною в Україні.

"Вранці ще все було добре, все, як у звичайний день. Я прокинулась, бо також ще ходжу на роботу, поки не у декретній відпустці. Я з ним поговорила і потім втратила з ним зв'язок. Вже пізніше до мене приїхали його працедавці і повідомили, що він у лікарні", - зазначає Руслана.

Жінці розповіли, що Степан на будівництві виліз на драбину, там йому раптово стало зле і він з неї впав.

"Спочатку мені сказали, що у нього звичайна гематома голови, що все добре, не хвилюйтеся, він ще повинен побути у лікарні. І сказали, що мене туди не впустять. Пізніше ввечері мені розповіли, що у нього була внутрішня кровотеча, він втратив дуже багато крові. Його ввели в медикаментозний сон, знайшли місце, де витікає кров, і що зараз йому заливають плазму, борються за його життя", - розповідає Руслана.

Жінка домовилася з працедавцями Степана вранці поїхати до лікарні, але наступного дня до обіду їй ніхто так і не зателефонував. Коли ж Руслана сконтактувалась із керівництвом чоловіка, то дізналася, що Степан помер напередодні, о 11 годині вечора.

"Зараз тіло перебуває під арештом прокуратури, бо це стався випадок на роботі. Я його ще не бачила, ніхто не впускає і не дає документацій. Ми чекаємо розтину патологоанатома, бо без нього не буде заключення лікаря. І ми не маємо ще зараз жодної інформації", - розповідає жінка.

Руслана додає, що у загиблого Степана було звичайне медичне страхування, яке покрило день його перебування у лікарні, але страхування життя у чоловіка не було.

"У нього немає страхівки, щоб забрати і транспортувати тіло", - каже жінка і просить небайдужих допомогти фінансово, щоб перевезти тіло коханого до дому, в Україну, аби там з ним могли попрощатись його рідні, мати, та батько.

"Я вже зверталась до рідних, але в мене батьки не працюють, тато зараз - в теробороні. І його батьки не працюють, тато має інвалідність. Ми вже долучали волонтерів, але жодного результату. А останні зароблені гроші ми віддали на моє лікування, бо я прихворіла. Я взагалі шокована і не вірю в це все", - додає Руслана.

Загальна вартість повернення тіла Степана на Батьківщину - 2300 доларів. Допомогти жінці можна за реквізитами:

ПриватБанк

UA943052990000026202770044186

Іванишин Руслана Володимирівна