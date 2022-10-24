"Готує підґрунтя, щоб згладити здавання міста": Кирило Буданов про генерала Суровікіна і деокупацію Херсона

Російський генерал Суровікін відповідатиме за локальний програш, і вже зараз готує підґрунтя для його згладження.

Жорстокі атаки по території України більше не лякають українців, а накази генерала Суровікіна щодо терору населення не можуть вплинути на перебіг війни.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

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На думку Буданова, саме Суровікін несе відповідальність за так звану "спецоперацію" в Україні, оскільки саме він віддає накази і ставить під ними свій підпис.

"Він – офіційно призначена особа, яка веде так звану "спеціальну військову операцію в Україні". Тобто він якраз єдина людина з юридичної точки зору, яка за це особисто відповідає. Це його розпорядження, і там має стояти його підпис. Не слід його як недооцінювати, так і переоцінювати не варто. Він нічого не змінить, це я вам можу сказати прямо. Жорстокістю тут вже нікого не здивуєш. Якщо б це було зроблено в перші дні повномасштабної війни, то, мабуть, це б мало результат. Зараз вже ні. Занадто багато жертв, занадто довгий час пройшов, люди звикли до вибухів, до вбивств, до загибелі. До всього звикли. Тут уже так не спрацює", - вважає Кирило Буданов.

Він додав, що в Росії зараз розуміють, що все йде до програшу, як глобального, так і локального на місцях.

"Якщо про глобальний програш він може сказати, що "це не моя справа", а от за локальний – саме Суровікін буде відповідати. Він готує підґрунтя для того, щоб, якщо буде ухвалене рішення по здачі міста, або їх просто виб'ють звідти, щоб підґрунтя було підготовлене і якось згладити це все", - сказав Буданов.

Нагадаємо, що очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов прокоментував заяву Генштабу ЗСУ про зростання загрозу з боку Білорусі. Він підтвердив, що Росія перекидає до Білорусі свої підрозділи, але тієї кількості не достатньо для формування ударних груп для наступу.

Також головний розвідник України Кирило Буданов заявив, що Кримський міст буде зруйновано після того, як півострів повернеться до складу України.

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