"Готує вихід із бангкокського котла": Мережа вибухнула мемами про поїздку Тищенка до Таїланду

Тищенко потрапив у черговий скандал і його виключили зі "Слуги народу".

Мережа вибухнула мемами після того, як стало відомо про поїздку Миколи Тищенка до Таїланду на 11-му місяці повномасштабної війни в Україні. Українці жартують, що вже виключений зі "Слуги народу" народний депутат на фото з Бангкоку не знав про останні новини через поганий Інтернет.

ТСН.ua зібрав реакцію соцмереж на "робочу поїздку" Тищенка.

"А там інтернет поганий, він певно й не знає ще останніх новин)",

"Трохи ріже око відсутність бронєжилета і жовтої ізолєнти на штанях",

Микола Тищенко поїхав до Таїланду до "української громади" / Фото: ТСН.ua

"Готує вихід із бангкокського котла, готує групу прориву",

"Рецепти української політичної кухні...Котлета по тайські)",

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"Пункт Незламності відкриє?",

"Потрібний візит. Вчасний. Чекатимемо на потужний парламентський десант. Дякуємо за роботу!",

Фото з відкритих джерел

"РНБО: забороняє нардепам їхати з країни під час воєнного стану. Микола Тищенко: ні слова більше",

"Операція Пхукет. Розвідник Микола "Пхі-Пхі" Тищенко. Ще ніколи сторінка посольства України у Таїланді не привертала стільки уваги",

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

"А ви не чули про Таїландський котел, ні? А Коля Тищенко мужньо тримає там оборону!" - пишуть українці в Facebook.

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Чи справді вакцинований Микола Тищенко

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