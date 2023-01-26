"Готує вихід із бангкокського котла": Мережа вибухнула мемами про поїздку Тищенка до Таїланду

Тищенко потрапив у черговий скандал і його виключили зі "Слуги народу".
Мережа вибухнула мемами після того, як стало відомо про поїздку Миколи Тищенка до Таїланду на 11-му місяці повномасштабної війни в Україні. Українці жартують, що вже виключений зі "Слуги народу" народний депутат на фото з Бангкоку не знав про останні новини через поганий Інтернет.
ТСН.ua зібрав реакцію соцмереж на "робочу поїздку" Тищенка.
"А там інтернет поганий, він певно й не знає ще останніх новин)",
"Трохи ріже око відсутність бронєжилета і жовтої ізолєнти на штанях",
"Готує вихід із бангкокського котла, готує групу прориву",
"Рецепти української політичної кухні...Котлета по тайські)",
"Пункт Незламності відкриє?",
"Потрібний візит. Вчасний. Чекатимемо на потужний парламентський десант. Дякуємо за роботу!",
"РНБО: забороняє нардепам їхати з країни під час воєнного стану. Микола Тищенко: ні слова більше",
"Операція Пхукет. Розвідник Микола "Пхі-Пхі" Тищенко. Ще ніколи сторінка посольства України у Таїланді не привертала стільки уваги",
"А ви не чули про Таїландський котел, ні? А Коля Тищенко мужньо тримає там оборону!" - пишуть українці в Facebook.
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