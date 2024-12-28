Готуємо декілька важливих кадрових рішень, укази вже незабаром – Зеленський

Президент не пояснив, про кого йдеться.

Президент Володимир Зеленський з командою готує декілька важливих кадрових рішень.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні 28 грудня.

"Ми готуємо декілька важливих кадрових рішень. Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає!", – сказав він.

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Володимир Зеленський розповів, що говорив у суботу з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем, а також спілкувався з міністром енергетики Германом Галущенком.

"Заслухав деталі по імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину – близько 19 % у загальному обсязі. Працюємо з іншими сусідами в ЄС", – зазначив він.

Президент доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил.

"Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильнішими, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою", – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 19 грудня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що транзит газу через Україну є однією з п’яти основних розбіжностей між країнами. Президент України Володимир Зеленський відповів, що Україна не прийме жодних варіантів транзиту, які дадуть можливість Росії продовжувати заробляти.

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