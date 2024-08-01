"Готуємо візити лідерів до України": Зеленський зробив заяву про нові домовленості в серпні

Вже 2 серпня розпочнуться перемовини зі ще однією європейською країною.

У серпні Україну очікують нові домовленості і безпекові угоди із країнами-партнерками.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні 1 серпня.

"Це і безпекові угоди – завтра почнуться перемовини зі ще однією європейською країною. Також уже готуємо візити лідерів в Україну і, відповідно, зміст наших перемовин та довгострокову філософію наших домовленостей. Надзвичайно важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки, і це буде гарантією більших наших можливостей зараз, в цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози. Звичайно, ключове завдання – забезпечити і Сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України", – повідомив Зеленський.

Він також висловив вдячність усім, хто допомагає. І звичайно, вдячність воїнам ЗСУ.

"Усім солдатам, сержантам, офіцерам на передовій, які захищають нашу державу, захищають наші позиції, дбають також і про сусідні підрозділи і допомагають, коли це потрібно", додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський напередодні підписав безпекові угоди із Чехією та Словенією. Домовленості передбачають широку військову, технічну та гуманітарну підтримку, а також сприяння євроатлантичній інтеграції України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.