"Готуємося до зими": в Укренерго просять українців обмежити споживання електроенергії у вечірні години

Укренерго вже готується до зими і просить українців заощаджувати електроенергію.

В Укренерго просять обмежити споживання електроенергії у пікові години, зокрема від 16:00 до 23:00.

Про це йдеться у Telegram-каналі Укренерго.

Там наголошують, що одночасно ввімкнені потужні прилади створюють додаткове навантаження на енергосистему. Особливо, коли українці одночасно вмикають кондиціонер, пралку, праску, посудомийну машинку в вечірні години максимумів споживання.

"Наразі в енергосистемі обмежена кількість електростанцій, які можна додатково вмикати для покриття вечірніх піків споживання. Частина відновлюється після обстрілів, на деяких тривають планові ремонти, необхідні для їх активної експлуатації взимку. Напередодні вихідних, закликаємо дати енергосистемі можливість відновлюватися та готуватися до зими", - просять в Укренерго.

Тож енергетики просять від 16:00 до 23:00:

Обмежити використання кондиціонерів.

Охолоджуючи приміщення, виставляти температуру не нижче 23˚С.

Переносити використання потужних пристроїв (пральної, посудомийної машини, бойлера) на нічний час.

Або хоча б використовувати їх почергово, щоб розподілити навантаження (спочатку праска, потім пилосос).

За можливості, зменшіть з 16:00 до 23:00 користування електрочайником та праскою. Завжди набирайте води стільки, скільки треба для приготування чаю саме в цей момент.

Нагадаємо, у Міненерго дали прогноз щодо наступної зими. У відомстві сказали, чи знадобляться нам генератори.

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