Готується безпекова угода з США і не тільки: головне зі звернення Зеленського

Проєкти документів передбачають заходи безпеки на період до вступу України в НАТО.

Володимир Зеленський повідомив, що українська влада готує сім нових двосторонніх безпекових угод, зокрема зі Сполученими Штатами Америки.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у середу, 1 травня.

"Зокрема, щодо безпекової угоди з США. Зброя, фінанси, політична взаємодія – сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяких із них уже є попередній текст угод. Кожна з них підтримає нас і цього року, і в наступні роки – безпекова архітектура на час до вступу в НАТО", – пояснив президент.

Він додав, що до проєктів документів включені "сильніші можливості" для України та для спільної безпеки з західними партнерами нашої держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що особливу увагу та пріоритет надано захисту від російського терору та усьому, що може його посилити.

"Друге – європейський напрямок. Як і на кожному попередньому етапі інтеграції з Євросоюзом, багато залежить саме від нашої активності. Україна вже повністю реалізувала свою частину зобов’язань, щоб у цьому червні фактично розпочати переговори щодо вступу [в ЄС – ред.]", – повідомив президент.

Він зазначив, що робота над деталями та аспектами комунікації ведеться разом із командою юристів-міжнародників.

Володимир Зеленський також нагадав, що Україна продовжує підготовку до Глобального саміту миру разом зі Швейцарією.

"Сьогодні узгодили фінальні штрихи, а також максимально активно працюємо для того, щоб на Саміті було якнайбільше лідерів та країн. Це принципово. Світ може зупинити будь-якого агресора. Якщо буде діяти в єдності та за правилами більшості – жодна агресія не витримає справді глобального тиску. І ми всі разом маємо примусити Росію до миру", – наголосив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе вступити до НАТО лише після перемоги у війні з Росією.

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